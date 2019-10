Lazio, ecco il minutaggio totale della rosa: i dettagli

Ecco il minutaggio della rosa biancoceleste

Per capire come Inzaghi abbia gestito i propri giocatori, ecco di seguito il minutaggio dei vari componenti della rosa della Lazio. Leggendo l’elenco, si capisce l’importanza delle rotazioni effettuate dal tecnico per gestire le forze fisiche della squadra. Inoltre, un altro dato che si nota nell’immediato, è che l’acquisto estivo con più gettoni è l’ex Spal Manuel Lazzari, l’unico a superare quota 50%.

SOPRA L’80%

Strakosha – 810′ minuti (100%);

Acerbi – 790′ (97,5%), sempre titolare.

TRA L’80% E IL 50%

Luis Alberto – 642′ (79,2%), fuori soltanto a Cluj;

Milinkovic – 625′ (77,1%), soltanto 3 volte in campo per tutta la partita;

Correa – 614′ (75,8);

Immobile – 607′ (74,9%): 7 presenze da titolare, 1 non convocazione a Cluj e metà tempo a San Siro;

Lulic – 605′ (74,6%), in panchina solo contro l’Inter;

Radu – 540′ (66,6%), 6 presenze in A, 0 in Europa;

Lazzari – 515′ (63,5%);

Lucas Leiva – 496′ (61,2%);

Luiz Felipe – 461′ (56,9%), sempre titolare in A, mai in Europa;

Parolo – 440′ (54,3%), 8 apparizioni su 9.

MENO DEL 50%

Caicedo – 366′ (45,1%), ha saltato l’inizio di stagione per un problema fisico;

Bastos – 339′ (41,8%), 5 presenze di cui 3 da titolare;

Marusic – 295′ (36,4%), deve ancora scontare l’ultima delle 3 giornate di squalifica in Europa;

Vavro – 242′ (29,8%), 4 presenze (2 da titolare in Europa League);

Jony – 205′ (25,3%), 2 volte da titolare su 6;

Berisha – 137′ (16,9%), di cui solo 17 in campionato;

Cataldi – 89′ (10,9%);

Patric – 48′ (5,9%);

Adekanye – 14′ (1,7%).

MAI UTILIZZATI

Proto;

Guerrieri;

Lukaku;

Silva;

Armini.