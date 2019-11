Lazio, ecco i portafortuna: Radu e Cataldi guidano la classifica

Non è solamente Patric il talismano della Lazio: ecco gli altri portafortuna

Quando Patric è in campo la Lazio ha sempre vinto, questo è un dato di fatto, ma non è solamente lo spagnolo a portare fortuna alla compagine capitolina. Secondo quanto riportato da Lazio Page, che ha esaminato le medie punti conquistati con in campo i giocatori analizzando chi ha disputato almeno la metà delle gare, anche Radu e Cataldi guidano la classifica. Eccola di seguito.

1) 2.10 Radu

2) 2.00 Cataldi

3) 1.93 Luis Alberto

4) 1.80 Immobile, Lulic e Luiz Felipe

7) 1.71 Correa e Parolo

​​​​​​9)​ 1.69 Strakosha, Acerbi e Milinkovic

12) 1.58 Caicedo

13) 1.45 Lazzari

14) 1.42 Leiva

15) 1.38 Bastos

16) 1.00 Jony