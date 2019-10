Auguri a Edy Reja per i suoi 74 anni: il messaggio social della Lazio – FOTO

Oggi l’ex allenatore della Lazio Edy Reja compie 74 anni: la Lazio gli ha fatto gli auguri con un messaggio sui propri profili social

Oggi 10 ottobre Edy Reja festeggia il suo settantaquattresimo compleanno. L’attuale commissario tecnico della Nazionale albanese, ha alle spalle un’esperienza lunga all’ombra del Colosseo. Il 10 febbraio 2010, reduce dalla rescissione consensuale del contratto che lo legava all’Hajduk Spalato, diventa ufficialmente nuovo allenatore della Lazio, prendendo il posto di Ballardini. L’11 aprile allo Juventus Stadium taglia il traguardo delle cento panchine in biancoceleste tra campionato, coppa nazionale e coppe europee. A fine stagione, decide di non proseguire la sua esperienza a Roma, salvo poi tornarci nel 2014 dopo il licenziamento di Petkovic. Il 12 giugno 2014 lascia definitivamente la panchina della Lazio. Il club, in questo giorno speciale, ha pubblicato sui propri profili social gli auguri: «Edy Reja spegne 74 candeline. Buon compleanno mister!».