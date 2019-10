Lazio e il DASPO ai razzisti, Burioni: «Il tifo deve essere civile, eccessi non sono tollerabili»

Roberto Burioni, noto immunologo e tifoso biancoceleste, ha commentato l’iniziativa di Lazio e Roma per combattere il razzismo

Guerra al razzismo: Lazio e Roma ricorrono al DASPO per i tifosi che si rendono protagonisti di atti discriminatori. Una decisione dura volta a reprimere ogni condotta razzista. A dire la sua è anche Roberto Burioni, noto immunologo e tifoso biancoceleste: «Penso che tutti i tifosi abbiano a cuore che gli stadi rimangano ambienti dove si tifa in maniera appassionata e goliardica, però civile». Si legge sul Corriere della Sera, ancora: «Non mi stupisce che Lazio e Roma siano unite: entrambi vogliono un derby bello e combattuto, ma in un ambiente salubre. Io sono ottimista e spero che queste minacce portino i tifosi che esagerano a non esagerare più: certi eccessi non sono tollerabili».