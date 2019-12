Lazio, Durmisi ai saluti: «Ora è arrivato il tempo di essere di nuovo felice» FOTO

Lazio, Riza Durmisi passa ufficialmente al Nizza, ecco il post del calciatore che da oggi inizia una nuova avventura

Ora è ufficiale. Riza Durmisi saluta la Lazio ed è pronto ad iniziare una nuova avventura al Nizza. La notizia era circolata in mattinata e ora il post pubblicato dal calciatore non lascia più dubbi.

Questo quanto scritto su Instagram: «Prima di tutto grazie a Dio per aver fatto in modo che questo accadesse. Grazie al direttore Julien Fournier per aver creduto in me. Grazie anche al mister Viera. Ora è il momento di essere di nuovo felice e godere di ogni singolo minuto nel Nizza».

