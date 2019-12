Calciomercato Lazio, Durmisi-Nizza: il danese avrebbe già svolto le visite mediche

Calciomercato Lazio, Riza Durmisi sembra sempre più vicino a dire addio alla Capitale. Sul danese c’è il Nizza

Riza Durmisi è sempre più lontano dalla Lazio. Il danese non trova più spazio nelle gerarchie di mister Inzaghi e per questo ha già le valigie pronte per la prossima meta.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero il calciatore avrebbe già svolto, in segreto, le visite mediche con il Nizza. Sempre stando al quotidiano la trattativa sembra sicura, a mancare è solo l’accordo tra i due club sull’ingaggio dell’ex Betis che nella Capitale percepisce 1.6 milioni a stagione.