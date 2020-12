La Lazio affronterà domenica sera il Napoli: i dubbi di formazione di Inzaghi

Oggi la Lazio si troverà sul terreno di gioco di Formello per preparare la sfida contro il Napoli. Ancora difficile capire chi scenderà in campo, ma i dubbi di formazione di Simone Inzaghi, al momento, sembrano concentrarsi principalmente su due ballottaggi. Il primo è quello in difesa tra Patric e Hoedt, mentre il secondo a centrocampo, con Escalante a Parolo a contendersi una maglia.