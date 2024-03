Lazio, dubbi sul futuro di Kamada? Con Tudor il giapponese potrebbe avere una chance. Ecco cosa può cambiare

Daichi Kamada, dopo una stagione alla Lazio al di sotto delle aspettative, vuole riscrivere il suo destino. Il cambio di allenatore può aiutarlo, con Sarri non è mai scattata la scintilla.

Il giapponese ha il contratto in scadenza a giugno e a queste condizioni è davvero complicato che possa essere esercitata la clausola, attivabile sia dal giocatore che dalla società, per allungarlo fino al 2026. L’unica soluzione, come riportato dal Corriere dello Sport, è che Tudor lo renda di nuovo protagonista.