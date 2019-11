Lazio, il dott. Rodia: «Ecco come stanno Caicedo ed Immobile»

Il dott. Rodia, al termine di Milan-Lazio, ha fatto il punto sulla situazione di Caicedo ed Immobile, usciti anzitempo dal campo

Una botta alla spalla ha costretto Caicedo a lasciare il campo di Milan-Lazio. L’ecuadoriano aveva sostituito Immobile che, a sua volta, è uscito anzitempo per un piccolo fastidio. A Lazio Style Channel, il dott. Rodia ha fatto il punto sui due giocatori: «Caicedo ha avuto un trauma contusivo importante alla spalla destra, dovremo sottoporre il giocatore a un monitoraggio clinico e strumentale nelle prossime ore. Nel momento in cui siamo intervenuti in campo abbiamo verificato che non ci sia stata una lussazione, dovremo comunque aspettare qualche ora per gli esami del caso. Con una lussazione sarebbe ovviamente uscito subito. Immobile? Non ci sono elementi di preoccupazione importante su di lui».