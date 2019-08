Lazio, domenica mattina l’amichevole con la Primavera: i dettagli

Come riferito dalla radio ufficiale, domenica mattina la Lazio giocherà a Formello un test amichevole contro la Primavera

Come riferito in questi minuti dalla radio ufficiale biancoceleste, nella mattina di domenica 18 agosto la Lazio affronterà la Primavera a Formello. Una sfida in famiglia, in programma alle 9.30, per prepararsi ancor meglio in vista dell’inizio della prossima stagione. L’avversario non sarà, dunque, il Benevento, come si era pensato qualche ora fa, bensì la squadra guidata dal neo-allenatore Menichini. Mancano precisamente dieci giorni all’inizio del campionato, ed i biancocelesti devono mettere ancor più benzina nelle gambe dopo i ritiri di Auronzo e Marienfeld.