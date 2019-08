Lazio, ancora un’amichevole: domenica con il Benevento di Pippo Inzaghi

Tra 10 giorni il via alla nuova stagione ma in casa Lazio c’è tempo ancora per un’altra sfida amichevole

Non sono ancora finite le amichevoli per la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo i test di Auronzo di Cadore e quelli di Marienfeld, nove in totale tutti vinti dai biancocelesti, domenica potrebbe esserci l’ultimo prima dell’inizio della nuova stagione.

Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti l’amichevole in programma andrà in scena domenica contro il Benevento di mister Pippo Inzaghi. Un altro confronto in panchina, come lo scorso anno, un nuovo incontro tra i fratelli Inzaghi prima dello sprint iniziale della nuova stagione.