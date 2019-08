Lazio, domani sfida amichevole contro l’Al Shabab: info su luogo e orario

MARIENFELD DAY 4 – Nuova amichevole in programma per la Lazio: domani mattina i biancocelesti sfideranno l’Al Shabab. Tutte le info su luogo e orario del match

Nuovo appuntamento internazionale per la squadra di Simone Inzaghi. La notizia è giunta subito dopo la chiusura dell’allenamento mattutino (clicca QUI per leggere il report): domani 7 agosto la Lazio sfiderà in amichevole l’Al Shabab (club di massima serie del campionato saudita). Il fischio d’inizio del match da disputare a Marienfeld contro la formazione del neo tecnico Jorge Almirón è previsto alle ore 10.

IL PRECEDENTE – Non è la prima volta che le due compagini si incontrano: Lazio e Al Shabab infatti si sono già misurate durante il ritiro estivo 2016. Quella volta la partita terminò col risultato di 0-0.