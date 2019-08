MARIENFELD DAY 4: anche in campo si festeggia Cataldi, solo palestra per Immobile

Il report della seduta d’allenamento mattutina della Lazio in quel di Marienfeld: lavoro in palestra anche per Immobile

Per la Lazio, impegnata nel ritiro pre-campionato di Marienfeld, è iniziata un’altra giornata di lavoro. La seduta d’allenamento di questa mattina inizia con abbracci e auguri per Danilo Cataldi, che oggi compie 25 anni. Dopodiché, fase atletica incentrata sull’equilibrio e la forza. Oltre a Strakosha, Lukaku, Luiz Felipe e Marusic, anche Ciro Immobile ha svolto la sessione di lavoro in palestra. Il rischio infortuni, come nel caso di Senad Lulic, è alto, dunque lo staff di Inzaghi non vuole caricare troppo. Dopo la prima mezz’ora di allenamento, anche Valon Berisha e Lucas Leiva raggiungono i compagni in palestra per un lavoro differenziato. Questo pomeriggio la squadra si ritroverà al centro sportivo per la seduta pomeridiana, anche in vista dell’amichevole di domani mattina in ‘casa’ contro l’Al Shabab.

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 – La squadra viene divisa in due gruppi e, agli ordini di Cecchi, lavora sul possesso palla a campo ridotto. Tra gli arancioni Vavro, Acerbi, Patric, Correa, Jony, Parolo, Luis Alberto, Patric, Adekanye; tra i blu Lazzari, Cataldi, Anderson, Milinkovic, Radu, Caicedo, Bastos, Berisha. Termina così la prima seduta della giornata.