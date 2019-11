Lazio, domani la conferenza stampa di Inzaghi alla vigilia della sfida contro l’Udinese: appuntamento alle 14

È già tempo di tornare in campo per la Lazio. Dopo il cluj, c’è l’Udinese. La sfida è programmata per le ore 15 di domenica, allo Stadio Olimpico. Domani, mister Inzaghi presenterà la gara durante la canonica conferenza stampa, davanti ai cronisti presenti. L’appuntamento è fissato per le ore 14.