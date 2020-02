Lazio, domani la conferenza di Inzaghi per il match con l’Inter

Lazio Inter, programmata per domani pomeriggio la conferenza di Simone Inzaghi che spiegherà come ha preparato il match contro i nerazzurri

Manca veramente pochissimo al match più atteso del momento: Lazio-Inter si giocherà domenica 16 febbraio alle ore 20:45 in una cornice di Olimpico con più di 55.000 tifosi biancocelesti. Mister Simone Inzaghi interverrà domani nel pomeriggio a Formello verso le 14:15 per spiegare come ha preparato la sfida contro la squadra di Conte. La conferenza sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali biancocelesti: Lazio Style Radio; Lazio Style Channel e sul profilo Twitter @OfficialSSLazio.