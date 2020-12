Lazio, difesa colabrodo: il peggior dato degli ultimi 60 anni

Lazio, problema difesa. I biancocelesti hanno già 23 reti al passivo, dopo solo 14 giornate: un dato che non si registrava da decenni

Tre reti al passivo anche contro il Milan. «Dobbiamo lavorare meglio, ma di squadra, non solo i difensori» ha chiosato ieri Inzaghi, per rispondere alla domanda sui tanti gol presi dalla Lazio. Ma mentre il tecnico è fiducioso dei suoi ragazzi e convinto che la squadra potrà ricalibrare il gioco per evitare le tante reti subite, un nuovo record è stato infranto.

I biancocelesti – come riporta Lazio Page – ha incassato 23 palle, dopo le prime 14 gare di campionato: un dato che non si registrava dagli ultimi 60 anni. Solo nella stagione 1983/84 i capitolini fecero peggio, prendendone ben 26. Numeri che non fanno di certo sorridere la Lazio ed obbligano il mister a trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.