Lazio, difensore cercasi: il nome segreto può arrivare dalla Germania

La Lazio vuole rinforzare il proprio reparto difensivo: ecco i nomi più gettonati secondo il Corriere dello Sport.

La Lazio è alla ricerca di un difensore. Dopo l’infortunio di Luiz Felipe in amichevole contro il Frosinone, rinforzare il reparto difensivo è l’assoluta priorità.

Marash Kumbulla è il nome più caldo: la Lazio ha avanzato un’offerta di 20 milioni più Andrè Anderson, ma il Verona non fa sconti e vorrebbe almeno 30 milioni.

Sul giocatore sembra esserci anche l’interesse del Chelsea, rinforzatosi attraverso l’innesto di giocatori giovani e di prospettiva.

Per questo, come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la società valuta anche altri profili. Sempre attuale il nome del coreano Kim Min Jae, 23enne del Sinobo Guoan (club cinese). Negli ultimi giorni, seppur complicata, è nata l’indiscrezione per un interesse nei confronti di Nicola Otamendi, in uscita dal Manchester City. Il suo ultimo ingaggio era di 7 milioni: impossibile che la Lazio possa garantire una cifra tale.

Igli Tare avrebbe un’alternativa segreta in Bundesliga. Il ds della Lazio è sempre con i radar accesi in Germania. Il nuovo difensore per Inzaghi potrebbe arrivare da lì.