Gimenez senza veli: «Io alla Lazio? Ecco come stanno le cose»

Dopo rumors circa un possibile trasferimento in Italia, si vocifera infatti dell’interesse della Lazio, Gimenez ha fatto chiarezza sul futuro

Non ci ha pensato due volte Santiago Gimenez a fare chiarezza sul proprio futuro dopo che il (a questo punto presunto) procuratore Pagniello aveva svelato l’interessamento di Lazio, Milan, Inter e Juventus per la stella del Feyenoord. Ecco le sue dichiarazioni sul proprio profilo X (ex Twitter).

IL COMMENTO – «Nelle ultime ore sono uscite dichiarazioni sul mio futuro da fonti esterne al mio entourage. Vista questa situazione, vorrei chiarire che non ho un agente e che mio padre, con l’aiuto di Mariel, è responsabile della mia carriera. È importante non prendere in considerazione le versioni che non sono fatte da loro o da me. Sono molto grato per la comprensione e il sostegno che tutti mi danno giorno dopo giorno. Siamo sempre stati molto aperti con le informazioni e appena ci saranno novità da dare saremo felici di farvelo sapere».