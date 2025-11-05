Lazio, Cardone: «Noslin sta facendo molta fatica e Pedro è in calo dal punto di vista fisico. Ecco quando rientra Cancellieri»

Lazio, Cardone analizza il momento di Pedro e fa il punto sugli infortuni di Romagnoli e Cancellieri. La situazione in casa biancoceleste.

Ospite ai microfoni di Radiosei, il giornalista di Repubblica Giulio Cardone ha analizzato la situazione attuale in casa Lazio, soffermandosi in particolare sul momento difficile di Pedro, sullo stato fisico di Alessio Romagnoli e sul rientro di Matteo Cancellieri.

Cardone ha spiegato come l’attaccante spagnolo stia vivendo un inizio di stagione complicato rispetto allo scorso anno, mostrando un evidente calo di rendimento:

«Mi aspettavo di vedere Noslin centravanti almeno al sessantesimo del secondo tempo. Pedro sta facendo molta fatica perché mentalmente ha accettato che questo possa essere il suo ultimo anno. È un problema più psicologico che fisico: l’anno scorso aveva iniziato allo stesso modo, ma poi si era ripreso grazie al lavoro dell’allenatore».

Il giornalista ha poi ricordato come Baroni, nella passata stagione, sia riuscito a stimolare il giocatore con un approccio umano e motivazionale:

«Baroni ha fatto qualcosa di straordinario dandogli fiducia e dicendogli che sperava di averlo con sé per altre due o tre stagioni. Quelle parole hanno riacceso in lui la voglia di competere e lo hanno portato a una stagione da 14 gol, da capocannoniere insieme a Castellanos. È la dimostrazione di quanto oggi il lavoro psicologico di un tecnico sia fondamentale».

Secondo Cardone, anche l’attuale modulo della Lazio influisce sul rendimento dello spagnolo:

«Oggi Pedro sembra un po’ spento. Si è provato a utilizzarlo da trequartista per ridargli centralità, ma in qualsiasi posizione gioca sembra più utile a gara in corso. Serve gestirlo con attenzione».

Il giornalista ha poi fatto il punto sugli infortuni che stanno condizionando le scelte di Maurizio Sarri. In particolare, l’attenzione è rivolta alle condizioni di Romagnoli, uscito per un problema muscolare:

«Per la partita di domenica stiamo ancora aspettando l’esito della risonanza di Romagnoli. Solo allora si capirà se potrà essere disponibile».

Infine, su Matteo Cancellieri, Cardone ha precisato che il rientro è previsto per dicembre, quando l’attaccante potrà tornare a disposizione dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse settimane.

La Lazio, dunque, vive un momento di riflessione tra acciacchi, cali di forma e la necessità di ritrovare equilibrio e fiducia in vista della prossima fase di stagione.