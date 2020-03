Lazio, di padre in figlio: Lorenzo sul campo come papà Simone FOTO

A trovare la somiglianza con papà Simone è proprio Gaia che pubblica una foto sui social in cui c’è il piccolo con il pallone tra i piedi

Di padre in figlio: la famiglia Inzaghi ne è la prova esatta. All’amichevole fra la prima squadra e la Lazio Primavera erano presenti anche Gaia, in dolce attesa, e Lorenzo, figlio del mister biancoceleste. Il piccolo infatti è stato fotografato mentre calcia il pallone sul prato di Formello, con indosso la maglia celebrativa per i 120 anni del club. Ecco il post su Instagram in cui la mamma scrive: «Your love is his love». E’ proprio vero, di Lazio ci si innamora inguaribilmente e il mister ne sa qualcosa.