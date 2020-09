Cagliari, Di Francesco: «Lazio squadra tosta, ma io penso alla mia»

Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, alla vigilia del match contro la Lazio

Eusebio Di Francesco, alla vigilia di Cagliari–Lazio, ha presentato la gara della Sardegna Arena, rispondendo alle domande poste dai cronisti: «Per abitudine non ascolto mai le radio romane per non essere condizionato dai loro giudizi. La Lazio è una grande squadra con giocatori veramente importanti, come Luis Alberto che è un grande assist man. Ma io penso alla mia squadra».

«Abbiamo la fortuna di fare cinque cambi che ti permette di cambiare l’assetto tattico in corso d’opera. Sulla fascia destra stiamo ancora parecchio lavorando per cercare di mettere in campo contro la Lazio la squadra che mi darà più affidabilità sul momento. Per quanto riguarda le partite che verranno, io penso match dopo match e contro la Lazio cercheremo di portare a casa il migliore dei risultati, anche se giochiamo contro una squadra tosta e ben assestata».