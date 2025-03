Lazio, l'ex Di Canio: «Isaksen? Ho capito perchè Baroni non lo toglie mai...»

Condividi via email

L’ex giocatore della Lazio ha commentato la vittoria dei biancocelesti contro il Milan, soffermandosi anche sulla prestazione di Isaksen

Negli studi di Sky Sport, l’ex attaccante della Lazio Paolo Di Canio ha commentato la vittoria dei biancocelesti sul Milan, spendendo belle parole anche per la prova di Isaksen.

IL COMMENTO – «Le accelerazioni della Lazio sono pazzesche. Ha sbagliato la gestione, ha forzato troppo nei venti minuti finali. Il Milan ha avuto due palloni pericolosi in area prima del rigore. Le scelte non sono state giuste, forzavano troppo. Isaksen? Ho capito perché Baroni non lo toglie mai».