Lazio, Delio Rossi: «Taglio degli stipendi? È un discorso complesso…»

Lazio, l’ex allenatore biancoceleste Delio Rossi parla del possibile taglio degli stipendi dei giocatori

Anche l’ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, ha detto la sua in merito al possibile taglio degli stipendi dei calciatori. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss.

«Il taglio degli stipendi è un discorso complesso. Nel momento in cui io firmo un contratto ci sono anche delle clausole imponderabili. Non è colpa dei calciatori se è arrivato il Coronavirus, quindi è difficile che rinuncino agli emolumenti. Ma il problema sono i modi. E’ sbagliato l’atteggiamento. I calciatori sono inclini alla solidarietà e a togliersi dei soldi, ma se glielo fai come diktat è normale che poi ci sarebbero questioni in tribunale».