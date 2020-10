Lazio, Delio Rossi: «Squadra rinforzata ma incompleta, Luis Alberto può diventare leader»

L’ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Delio Rossi (ultimo tecnico ad aver disputato la fase a gironi della Uefa Champions League sulla panchina della Lazio) ha analizzato il momento e fatto un’analisi di quella che può essere la stagione biancoceleste: «La squadra è ottima e può fare bene in Champions. Non deve però trascurare il campionato. La rosa è stata rinforzata, è più omogenea nonostante non siano arrivati colpi clamorosi. Tuttavia, non è ancora completa, mancherebbe qualche tassello. Bisognava trovare un vice Leiva più bravo a costruire gioco rispetto ad Escalante. Luis Alberto può diventare un leader. Immobile? Difficile ripeta la stagione dell’anno scorso, ma farà comunque bene».