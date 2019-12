Lazio, Delio Rossi: «La Champions League sarebbe un grande traguardo!»

Delio Rossi, ex tecnico della Lazio, ha parlato del momento in casa capitolina

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Leggo. Ecco ciò che ha detto.

LA VITTORIA SULLA JUVE – «La Lazio sta attraversando uno stato di forma eccezionale ed è una squadra temibile per tutti».

AMBIZIONI – «Per fare un lungo cammino devi fare un passo alla volta e si lavora per step. Il primo credo che sia quello di tornare in Champions League. La classifica però va vista a marzo quando si decide il campionato. Bisognerà vedere a che punto saranno la Juve, che punterà alla vittoria della Champions, ormai ossessione dei bianconeri, e l’Inter, che dopo tanti anni invece vuole tornare a vincere lo Scudetto. Se queste due squadre saranno distratte e la Lazio si troverà ancora in questa posizione, allora dovrà provarci davvero».

CHAMPIONS LEAGUE – «Credo sia una lotta tra 6-7 squadre tra cui ci metto anche il Napoli che ha una rosa talmente dotata che se superasse questo momento di difficoltà potrebbe tranquillamente rientrare in corsa. L’Atalanta se uscisse dalla Champions divenerebbe un cliente pericoloso mentre avrei meno paura della Roma».

LA ROMA – «Ha più punti di quelli che meriterebbe. Credo gli manchi qualcosa perché non è normale che se Dzeko sta fuori non hai un attaccante di riserva. Comunque sono stati bravi a gestire l’emergenza».

PASSARE DALLA CRISI AL SOGNO SCUDETTO – «E’ la mancanza di equilibrio di questo ambiente. Quando c’è compattezza tra società, squadra e allenatore è normale che dopo tre anni puoi raccogliere i frutti di un duro lavoro»

INZAGHI – «Ha grande sensibilità calcistica, ha frequentato spogliatoi importanti ma soprattutto sa bene che si potrebbe andare dalle stelle alle stalle: quello che oggi è tutto positivo alla prima sconfitta diventa negativo. La sua squadra ha tutti i requisiti per entrare in Champions».

GIOCATORE DECISIVO – «Milinkovic perché è un giocatore completo, dotato tecnicamente e fisicamente e adesso anche continuo. E’ tra i migliori nel suo ruolo, a livello di Pogba».

SUPERCOPPA – «La rabbia della Juventus? I bianconeri lo erano anche sabato sera ma alla fine ha vinto la Lazio meritatamente. Forse se la Juve fosse stata più umile non avrebbe perso».