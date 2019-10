Lazio, Delio Rossi: «Atalanta con più entusiamo, è presto per parlare di Champions»

Delio Rossi, ex allenatore di Lazio ed Atalanta, ha commentato il match che sabato accenderà l’Olimpico

Un doppio ex. Delio Rossi ha guidato le panchine sia della Lazio che quella dell’Atalanta e, a pochi giorni dalla sfida tra le due squadre, l’allenatore ha commentato così il match dell’Olimpico: «Sarà una partita equilibrata, anche se l’Atalanta ha più entusiasmo. Credo sia una gara più decisiva per la squadra di Inzaghi, quella di Gasperini un passo falso se lo può permettere. – come riportato da Tuttoatalanta.com – È presto per parlare di scontro Champions, ma dovrebbe esserlo. Due squadre che hanno lo stesso allenatore da anni, una più forte a centrocampo, l’altra in attacco».