Lazio, DAZN sceglie Immobile per lo spot della nuova stagione – VIDEO

DAZN sceglie Immobile. Nello spot per presentare l’imminente stagione, è lui il protagonista. Un messaggio d’amore diretto alla sua bella Jessica, durante il post partita di Lazio-Spal dello scorso campionato: «Posso dedicare i miei due gol a mia moglie? Mi segue sempre, anche in trasferta, è venuta a Parma e la amo. Grazie». Un pensiero perfettamente in linea con lo slogan dell’emittente che – come si legge sul profilo Instagram del portale – recita così: «Perché la Serie A è anche una questione di cuore». E nessuno, più del nostro Ciro, avrebbe potuto incarnarlo meglio!