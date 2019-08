Lazio in ansia, infortunio per Milinkovic: gli aggiornamenti sulle condizioni

Sergej Milinkovic-Savic ha lasciato il terreno di gioco prima del termine dell’amichevole contro l’Al Shabab: aggiornamenti sull’infortunio

Questa proprio non ci voleva. La Lazio è in ansia per le condizioni fisiche di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo ha dovuto lasciare il campo nel corso dell’amichevole di Marienfeld contro l’Al Shabab circa 20 minuti dopo il suo ingresso. Smorfie in viso per il centrocampista che si è seduto in panchina toccandosi l’inguine della coscia destra: potrebbe trattarsi di un problema all’adduttore. Nel pomeriggio sarà sottoposto ad accertamenti, solo allora lo staff medico potrà prendere una posizione.

LAZIO – AL SHABAB: LE PAGELLE E IL TABELLINO DEL MATCH