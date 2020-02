Lazio, Dalla Bona: «Giroud? Era chiaro che Lampard non volesse lasciarlo…»

L’ex centrocampista dei Blues, Samuele Dalla Bona, ha detto la sua sul tentativo della Lazio di portare Giroud in biancoceleste

È stato l’affare che ha tenuto la Lazio col fiato sospeso fino al gong finale. L’operazione Giroud ha catalizzato le attenzioni e le speranze dei tifosi e di Inzaghi, ma il muro alzato dal Chelsea ha reso vano ogni tentativo. A Radio Sportiva, l’ex centrocampista dei Blues Samuele Dalla Bona, ha detto la sua:

«Si era capito che Lampard non lo volesse mollare facilmente. Quando non trova il cambio giusto, un giocatore così il Chelsea non te lo lascia. Penso avrebbe fatto più comodo all’Inter, a giudicare da come gioca Conte. Il tecnico nerazzurro avrebbe voluto la doppia coppia Lukaku-Lautaro e Giroud-Sanchez».