Lazio, dal Belgio: interesse per Kudus del Nordsjaelland

Secondo un quotidiano belga, la Lazio avrebbe messo nel mirino il giocatore del Nordsjaelland Mohammed Kudus

La Lazio a caccia di rinforzi giovani e di qualità per aumentare il valore della rosa attuale in vista della prossima stagione. Come riportato dal quotidiano belga Het Belang van Limburg, i biancocelesti sarebbero sulle tracce del centrocampista offensivo Mohammed Kudus del Nordsjaelland.

Classe 2000, il nazionale ghanese ha già firmato 9 reti in campionato, mostrando grande qualità. Su di lui vigilano anche altri importanti club europei, come il Borussia Dortmund, il Fenerbahçe e l‘Eintracht Francoforte.