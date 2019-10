Lazio, Dabo: «Bella partita contro l’Atalanta! I rigori? C’erano»

Ousmane Dabo è tornato a parlare della partita contro l’Atalanta in qualità di doppio ex

Ousmane Dabo, ex di Lazio ed Atalanta, raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha detto la sua sulla partita di sabato: «Ho visto tutta la partita, bellissima. Sono contento di quello che hanno fatto le due squadre, giocavano tutti in avanti. Mi sono divertito. I rigori? Per me c’erano entrambi: sul primo Palomino cammina sopra il piede di Immobile, poi l’arbitro può fischiare o meno, ma non è scandaloso. Sul secondo Ciro è stato bravo a passare avanti a De Roon, che lo stende».