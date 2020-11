Ecco quali giocatori non hanno risposto alla convocazione delle rispettive nazionali

In mancanza di comunicazioni ufficiali da parte della Asl, molti giocatori della Lazio hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali. Eccezion fatta per i due azzurri Acerbi (fermato dalla Figc in via precauzionale) e Immobile (bloccato dall’Asl). Restano a Formello Luiz Felipe, convocato dalla nazionale olimpica del Brasile U23 e ieri ha fatto dei controlli in clinica, e Vavro.