Lazio, da Draxler a Mata: Tare studia il colpo

La Lazio è sulle tracce di un trequartista. Diversi i nomi sul taccuino del ds Tare secondo Il Messaggero.

Via libera alla fantasia. Nonostante le difficoltà tecnico-finanziarie ad equilibrare l’indice di liquidità per tesserare Fares e il neo “rientrante” Hoedt (atteso nella Capitale), Lotito prova lo sforzo finale per accontentare Inzaghi. E’ da tempo che ci lavora sotto traccia e quasi in solitudine per ingaggiare un calciatore offensivo che tranquillizzi il tecnico e soprattutto gli dia la possibilità di cambiare la squadra e darle più imprevedibilità. Sul tavolo ci sono giocatori da far stropicciare gli occhi come lo svincolato Callejon, Mata dello United e Draxler del Psg. Un vero e proprio colpo di coda per riemergere e cancellare la delusione David Silva. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.