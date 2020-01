Lazio, Cucchi: «La squadra della Capitale è solo una»

L’ex radiocronista è stato ospite a Rai Radio2, dove si è reso protagonista di un simpatico scatch con il comico romanista Andrea Perroni

Oramai è noto a tutti che lo storico radiocronista Riccardo Cucchi sia un grande tifoso della Lazio.

Durante la settimana del derby, il giornalista è stato ospite di Luca Barbarossa ed Andrea Perroni sulle frequenze di Rai Radio2. Durante il programma Radio2 Social Club, Cucchi si è prestato ad un simpatico siparietto con il comico romano, nel quale i due si apprestavano a simulare il programma calcistico radiofonico per eccellenza: Tutto il Calcio minuto per minuto. Alla leggenda del giornalismo sportivo non poteva non toccare la partita più calda della giornata e quindi ha introdotto così la stracittadina: «Spettacolo sugli spalti, davvero: è un derby importante per la squadra della Capitale, la Lazio, che è terza in classifica. La Roma però insegue e ha naturalmente grandi ambizioni di raggiungere un posto utile per la qualificazione in Champions League. Sarà una partita entusiasmante». Non è passata inosservata però la sottilissima stoccata del laziale, che ha evidenziato l’origine della sua squadra: tra i sorrisi generali intervengono i conduttori difendendo la Roma, anch’essa squadra della Capitale. Sagacemente Cucchi risponde di averlo fatto apposta e scatta la risata generale. Una provocazione elegante e di classe che è del tutto lecita nei giorni antecedenti alla partita più importante per la città eterna.