Lazio, Cuccarini: «Quando vedo questi colori mi viene l’orticaria!»

Lorella Cuccarini, nota conduttrice, ha avuto una vera e propria caduta di stile

Lorella Cuccarini, durante un episodio de La Vita in Diretta, ha avuto come ospite Anna Falchi, notoriamente una tifosa laziale. Parlando delle esultanze della showgirl, la conduttrice romana ha utilizzato parole poco appropriate. Ecco ciò che ha detto.

PARLA LA CUCCARINI – «Se vedo la bandiera della Lazio mi viene una specie di orticaria», queste le sue parole, per poi proseguire: «Partita pazzesca, l’ho vista e sono stati molto molto bravi. Ma questi colori qui (riferendosi alla sua sciarpa giallorossa, ndr), mi mettono più a mio agio». Poi notando che il proprio assistente non intendeva portarle la sciarpa della Roma, la Cuccarini ha sottolineato: «Fabio, laziale, d’altronde nessuno è perfetto…». Insomma davvero una grande performance da parte della conduttrice della Rai.