Lazio Cremonese, in 4000 all’Olimpico

Secondo gli ultimi dati raccolti, l’affluenza all’Olimpico oggi sarà molto più bassa di quella di Lazio Napoli ma c’era da aspettarselo

I biglietti a prezzi stracciati non hanno aiutato a riempire lo stadio in vista dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Cremonese: la Lazio dovrà fare a meno del suo popolo per questa gara.

L’orario scomodo ed il giorno lavorativo hanno impedito ai più di sostenere la propria squadra del cuore da vicino: stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, i fedelissimi dovrebbero essere intorno ai 4000 ma c’è ancora tutta la giornata di oggi per acquistare i biglietti. Anche per quanto fatto fino ad ora, la squadra di Inzaghi merita una cornice di pubblico più ampia.