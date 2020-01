Lazio Cremonese, presentata la gara sui social

A distanza di tre giorni la Lazio fa il suo ritorno in campo per disputare la prima partita di Coppa Italia, di cui è la detentrice

Dopo otto mesi la Lazio torna a giocare per la Coppa Italia: il 15 maggio giocava la finale contro l’Atalanta, mentre oggi sarà impegnata negli ottavi di finale ed avrà contro la Cremonese.

Si gioca sempre all’Olimpico, come in occasione della finale di qualche mese fa, dove la squadra di Inzaghi è imbattuta dalla semifinale di ritorno contro il Milan del 2018, in cui i rigori hanno decretato l’eliminazione dei biancocelesti. Oggi pomeriggio gli aquilotti difenderanno il titolo e la società ha voluto ricordare l’appuntamento tramite i propri canali social.

