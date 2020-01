Lazio-Cremonese, sfida in programma domani alle ore 18:00, sarà diretta dal Sig. Lorenzo Maggioni

Dopo il campionato ecco la Coppa Italia. La Lazio di Simone Inzaghi sfiderà la Cremonese nel match in programma allo Stadio Olimpico domani alle ore 18:00. La partita verrà arbitrata dal Sig. Lorenzo Maggioni. A renderlo noto è l’AIA che ha deciso di affiancare al fischietto di Merate Robilotta e Sechi come assistenti di linea, Dionisi come IV uomo, Giua al Var e Ranghetti come Avar.