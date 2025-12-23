 Lazio Cremonese, De Marco su Pairetto a Open Var: «La trattenuta di Terracciano su Noslin non è da calcio di rigore. Sul tocco di mano...»
Lazio Cremonese, De Marco ha promosso la direzione di gara di Pairetto. Ecco quali sono gli episodi analizzati durante Open Var

Nel consueto appuntamento con Open Var i fari sono stati puntati su Lazio Cremonese e sull’arbitraggio di Pairetto. L’analisi di De Marco.

TRATTENUTA TERRACCIANO NOSLIN – «Per me è stata analizzata, ma giudicata troppo leggera e dire correttamente».

TOCCO MANO TERRACCIANO – «Se ci fosse stato, sarebbe stato punibile. In questo caso il pallone passa sotto l’ascella e quindi non è assolutamente punibile».

TERRACCIANO CASTELLANOS – «Giusta anche in questo caso la decisione dell’arbitro. I due calciatori vanno per contendere il pallone e non è calcio di rigore».

