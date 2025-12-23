Hanno Detto
Lazio Cremonese, De Marco su Pairetto a Open Var: «La trattenuta di Terracciano su Noslin non è da calcio di rigore. Sul tocco di mano…»
Lazio Cremonese, De Marco ha promosso la direzione di gara di Pairetto. Ecco quali sono gli episodi analizzati durante Open Var
Nel consueto appuntamento con Open Var i fari sono stati puntati su Lazio Cremonese e sull’arbitraggio di Pairetto. L’analisi di De Marco.
TRATTENUTA TERRACCIANO NOSLIN – «Per me è stata analizzata, ma giudicata troppo leggera e dire correttamente».
LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste
TOCCO MANO TERRACCIANO – «Se ci fosse stato, sarebbe stato punibile. In questo caso il pallone passa sotto l’ascella e quindi non è assolutamente punibile».
TERRACCIANO CASTELLANOS – «Giusta anche in questo caso la decisione dell’arbitro. I due calciatori vanno per contendere il pallone e non è calcio di rigore».
News
Dia, rimandato l’esonero in Coppa d’Africa: il suo Senegal ha vinto anche se l’attaccante non ha giocato. Le ultime
Dia, l’esonero in Coppa d’Africa è rimandato al prossimo turno. Il Senegal ha vinto all’esordio, ma il giocatore non ha...
Udinese Lazio, Sarri potrebbe ragionare anche sul cambio modulo viste le assenze: le ultime sui biancocelesti
Udinese Lazio, viste le assenze a centrocampo Sarri potrebbe ragionare su un 4-4-2. I dubbi saranno sciolti solamente a ridosso...
Lazio, la Commissione si è ufficialmente pronunciata sui biancocelesti. Sarà un mercato libero a gennaio? Le ultimissime
Lazio, buone notizie per i biancocelesti. Il calciomercato del club capitolino si è sbloccato e Fabiani potrà agire in maniera...