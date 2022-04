Primavera, Santovito: «Adesso non possiamo più sbagliare»

Per Lazio Style Channel, Giacomo Santovito ha commentato il risultato maturato contro il Cosenza: ecco le sue parole

Al termine della gara tra Lazio e Cosenza, Giacomo Santovito è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale per commentare il risultato:

GARA – «La partita è iniziata male con il gol subito immediatamente. Siamo stati bravi a riprendere subito la partita, ma dovevamo chiuderla e sfruttare le occasioni create. Nel primo tempo abbiamo avuto spesso il possesso, serviva creare e finalizzare maggiormente».

RUGGERI – «Ha reagito molto bene dopo l’errore iniziale, in difesa è stato monumentale. Insieme ci troviamo benissimo, è un ottimo compagno di reparto. In difesa c’è una buona comunicaizone tra tutti e questo è sicuramente positivo. Dopo il pareggio abbiamo avuto delle possibilità, ma è necessario essere più cattivi vicino alla porta per portare a casa i tre punti».

BERTINI – «Nel caso della mia ammonizione devo dire che ho rivisto l’azione e non ho toccato l’avversario, io ho impattato solamente il pallone. Dopo il rigore sbagliato, Bertini ha saputo reagire benissimo. Non deve abbattersi. Contro il Pisa dobbiamo vincere sotto tutti gli aspetti, non possiamo più sbagliare»