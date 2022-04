Primavera, Lazio Cosenza porta un solo punto: è 1-1 a Formello

Primavera, Lazio-Cosenza finisce 1-1: alla rete di Maccari risponde il solito Crespi. Il tabellino del match

Un altro errore di distrazione costa caro alla Primavera della Lazio. Contro il Cosenza, la rete degli avversari arriva subito: a Maccari bastano 40 secondi per indirizzare la gara. Nemmeno Bertini riesce a riportare il risultato in parità, sbagliando il calcio di rigore che potrebbe riaprire la partita. A salvare la squadra dalla sconfitta è il solito Crespi che, al 19′, mette a segno la rete numero 15 di questa stagione.

Il prossimo appuntamento è in programma contro il Pisa, poi la volata verso la Primavera 1, passando per i play off.

Il tabellino del match:

LAZIO-COSENZA 1-1

Marcatori: 1′ Maccari (C), 19′ Crespi (L)

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Pollini, Santovito (66’st Adeagbo), Ruggeri, Marinacci; Ferrante, Ferro, Bertini (85’st Troise); Adjaoudi (66’st Shehu); Crespi, Tare (66’st Mancino). A disp.: Morsa, Bedini, Kane, Cantiani, Muhammad Schuan, Troise, Quaresima.

All.: Alessandro Calori

COSENZA (4-3-1-2): Di Fusco; Cimino, Mereu (72’st Bordian), Duli, Carbone; Caizza, Di Corato, Spingola; De Pasquale (72’st Sadik); Novello, Maccari (87’st Bonofiglio). A disp.: Borrelli, Sirimarco, Collura, Gigliotti, Costanzo, Difatta, Bonofiglio.

All.: Antonio Altamura

NOTE – Ammoniti: 22’pt Santovito (L), 77’st Crespi (L), 79’st Ruggeri (L)

Espulsi: 23′ Calori (All. L)

Recupero: 3’st

Arbitro: Ermanno Feliciani (sez. Teramo)

Assistenti: Emilio Micalizzi – Santino Spina