Lazio, Correa è la tua guida per la corsa Champions

Lazio, Joaquin Correa non si ferma e guida la Lazio alla Champions secondo un’analisi del Corriere dello Sport

Correa inarrestabile: dopo la rete contro il Cluj di giovedì sera e pochi minuti dopo ha sfiorato il gol del raddoppio. Per lavorare al meglio sul tiro, El Tucu sta lavorando molto a Formello. Secondo il Corriere dello Sport le sue reti e le sue giocate possono trascinare la Lazio alle vette più alte. Si presenta davanti al portiere anche più di Ciro Immobile che però ha più lucidità e pressione sotto porta. Da quando Inzaghi lo ha inserito da titolare, Correa ha segnato 6 reti e concretizzato due assist. Aggiungere un altro attaccante vicino al bomber partenopeo potrebbe significare qualificarsi in Champions. L’argentino si è dimostrato determinante in molte partite come le reti segnata all’Atalanta, Fiorentina, Milan e doppietta al Lecce. Dopo la prestazione di giovedì sera El Tucu ha dimostrato di esserci e ora c’è da pensare a battere l’Udinese e mettere un’ipoteca sul quarto posto.

