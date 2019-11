Joaquìn Correa tornato ad essere cinico e spietato

Joaquìn Correa veniva spesso criticato per la mancanza di concretezza sottoporta ed ora ha finalmente trovato la giusta continuità davanti al portiere avversario: 5 reti nelle ultime 4 da titolare con la maglia della Lazio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, El Tucu ha saputo ovviare al problema dell’assenza di freddezza con il sacrificio e il tanto lavoro: a Formello, dopo ogni seduta, l’ex Sampdoria si è impegnato a effettuare una serie di tiri in porta per rendere le sue conclusioni ancora più velenose e potenti.