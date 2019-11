Lazio, Correa: «Felice per il mio gol. E bravo Adekanye!» VIDEO

Lazio, le parole di Correa dopo la vittoria con il Cluj ai microfoni del canale ufficiale

Correa segna il gol del vantaggio contro il Cluj e tiene ancora accesa la speranza della Lazio di qualificarsi. Al termine della gara, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: «Dobbiamo vincere a Rennes per avere qualche possibilità. Oggi hanno giocato molti che non giocano spesso. E’ importante per tutti per migliorare come gruppo».

«Sono felice per Bobby Adekanye, sta imparando tanto. Ci serve il suo aiuto, ci sono tante partite e spero che ci siano ancora. Siamo contenti. Jony è un giocatore di grande qualità. Con Luis Alberto sappiamo come muoverci, ci conosciamo e ci cerchiamo. Il mio gol? Ho cercato di fare anche un altro gol. Lavoro per aiutare i miei compagni».