Lazio, Correa si riprende la scena con il Bologna

Correa, nella gara di oggi contro il Bologna, segna il gol vittoria facendosi perdonare l’errore dell’andata dal dischetto

«Sto Correa po esse ferro e po esse piuma, oggi è stato piuma». Molto probabilmente oggi così avrebbe rivisitato la sua celebre battuta il grande Mario Brega, dopo aver visto la prestazione del Tucu contro il Bologna.

Un giocatore che può essere di ferro, come una zavorra per la sua squadra con i suoi infiniti leziosismi, ma può anche viaggiare alla velocità della luce essendo delicato e portando tanta qualità al gioco della Lazio. Nella partita di oggi l’argentino è stato piuma, siglando il gol del 2-0 che ha poi confermato la vittoria ed il primo posto in classifica. L’attaccante biancazzurro si è fatto così perdonare la prestazione pesante dell’andata, dove aveva sbagliato il rigore decisivo e si era trasformato in un incudine di ferro. Nella gara odierna Correa è tornato titolare ed ha ricominciato a splendere dando una nuova iniezione di gioia al popolo laziale, come fece Mario Brega: tocco leggiadro come piume per tornare a sorridere.