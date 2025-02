Lazio, i quarti di finale di Coppa Italia sono un ostacolo insuperabile: il dato delle ultime stagioni

Lazio, i biancocelesti non riescono a sfatare il tabù dei quarti di finale della Coppa Italia. I precedenti

La Lazio è stata eliminata dalla Coppa Italia per mano dell’Inter. I nerazzurri hanno trionfato a San Siro per 2-0, raggiungendo così le semifinali della competizione. Come riporta Il Corriere dello Sport, per i biancocelesti, i quarti di finale rappresentano un vero e proprio ostacolo.

Infatti, nelle ultime sei stagioni, sono riusciti a passare il turno soltanto una volta. L’ultimo successo risale alla scorsa stagione, quando la Lazio sconfisse la Roma per 1-0.