Lazio, i convocati di Inzaghi: Correa e Caicedo in lista

Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della gara contro il Celtic: c’è anche Correa

Simone Inzaghi, a poche ore dal fischio di inizio della gara tra Lazio e Celtic, ha diramato la lista dei convocati: tra i presenti c’è anche Correa, fino all’ultimo in dubbio per una contusione. Out Cataldi per squalifica e gli infortunati: Marusic, Radu e Proto.

Portieri: Alia, Guerrieri, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lulic, Patric, Vavro

Centrocampisti: Berisha, Correa, Jony, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Immobile