Lazio, continuano le visite mediche per Pavlovic: gli ultimi aggiornamenti

Pavlovic è stato sottoposto ieri a nuovi controlli, ne effettuerà altri nei prossimi giorni: i medici della Lazio vogliono vederci chiaro

Continuano le visite mediche per Pavlovic. Il difensore si è sottoposto nella giornata di ieri a nuovi controlli, e nelle prossime ore ne effettuerà altri. Si tratta di indagini cardiologiche, scrive il Corriere dello Sport. I medici biancocelesti vogliono far chiarezza sulla problematica del giocatore, la Lazio spera di poter risolvere la questione ed ottenere l’idoneità. Qualora dovesse arrivare il via libera, il trasferimento sarà ufficializzato per circa 5,5 milioni di euro. Come anticipato, il giovane talento rimarrebbe un altro anno in prestito tra le fila del Partizan, pronto poi a sbarcare definitivamente nella Capitale la prossima estate. Il suo procuratore, lo stesso di Milinkovic, è a Roma.