Lazio, confronto Inzaghi-Caicedo dopo il Milan: la situazione

In casa Lazio tiene banco la questione Caicedo. L’ecuadoriano, dopo la gara di San Siro, si è confrontato con mister Inzaghi

Nervi tesi e situazione in bilico. La questione Caicedo, dopo la gara di San Siro, non accenna ad appianarsi. Il giocatore – secondo il Corriere delle Sera – non ha apprezzato le scelte di Inzaghi che, contro il Milan, ha preferito Correa in avvio (nonostante non stesse bene), Muriqi e Pereira, relegandolo in panchina per i 90 minuti.

Tra i due c’è poi stato un confronto dai toni non particolarmente aspri, ma nemmeno idilliaci. Il tecnico si è detto sorpreso dalla volontà di Felipe di lasciare la Lazio per trovare più spazio altrove: non vuole lasciarlo partire, nonostante la società spinga per il rilancio di Muriqi (per il quale ha speso 20 milioni). Caicedo resta la prima scelta anche della Fiorentina: Pradè presenterà un’offerta a Tare nelle prossime settimane, la moglie del giocatore ama Firenze e anche l’ingaggio non rappresenta un problema. Basterà la volontà di Inzaghi per trattenerlo a Roma?