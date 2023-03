Il giudice sportivo ha confermato la squalifica di un turno per Adam Marusic

Brutte notizie per la Lazio e Sarri. Il giudice sportivo ha confermato la squalifica di una giornata per Adam Marusic.

Il difensore montegrino, già diffidato, è stato punito per condotta violenta nei confronti di un avversario. Sarà dunque out per la partita contro il Bologna.